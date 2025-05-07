Внук Пугачевой рассекретил свою неизлечимую болезнь

Никите сложно справляться с повседневными вещами.
Певцу Никите Преснякову с его диагнозом остается только смириться и научиться жить. Об этом в разговоре с URA.RU заявила психолог Ирина Гуляева, комментируя заявление внука Аллы Пугачевой о том, что у него диагностирован СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).
«Это нейропсихиатрическое расстройство, которое, как правило, имеет врожденную природу. Оно связано с особенностями развития головного мозга, особенно в областях, отвечающих за самоконтроль, внимание и исполнительные функции. Полностью “вылечиться” от этого нельзя, это не болезнь в традиционном смысле, а особенность работы мозга», — пояснила собеседница агентства.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАдвокат объяснил, грозит ли внуку Пугачевой суд в России.
Пресняков признался, что его диагноз отражается на повседневной жизни — в частности, он не может элементарно писать сообщения. В связи с этим певец заявил, что готов делегировать эту обязанность другому человеку.
По словам Гуляевой, скорректировать симптомы СДВГ вполне реально. "Многие взрослые с СДВГ вполне успешны — они находят стратегии компенсации, развивают навыки саморегуляции, используют внешнюю поддержку.
Если ситуация, как у Никиты Преснякова, подойдет мягкая терапия, например, трудности в интерпретации СМС, организации задач — можно рассмотреть несколько методов терапии или коучинг при СДВГ. В последнем случае специалисты помогают выстроить повседневные привычки и разобраться с цифровыми каналами", — рассказала психолог.
Внук Аллы Пугачевой и старший сын Кристины Орбакайте последние три года с женой Аленой Красновой живет в США, где и пытается делать карьеру не только музыканта, но и клипмейкера. Ради зарубежной публики Никита отказался от своего имени и стал именоваться Nick Pres.