Внук Пугачевой рассекретил свою неизлечимую болезнь

Внук Аллы Пугачевой и старший сын Кристины Орбакайте последние три года с женой Аленой Красновой живет в США, где и пытается делать карьеру не только музыканта, но и клипмейкера. Ради зарубежной публики Никита отказался от своего имени и стал именоваться Nick Pres.