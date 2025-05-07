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Белоусов заявил о готовности ВС РФ уничтожить все беспилотники ВСУ в праздники

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов заверил, что РФ сможет отбиться от украинских беспилотников в праздничные дни. Об этом в среду, 7 мая, сообщил журналист Александр Юнашев.

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов заверил, что РФ сможет отбиться от украинских беспилотников в праздничные дни. Об этом в среду, 7 мая, сообщил журналист Александр Юнашев.

Он спросил у главы ведомства, много ли БПЛА будет лететь в сторону столицы в эти дни и смогут ли Вооруженные силы России их ликвидировать.

— Без всякого сомнения. Уже отбились, — процитировал журналист Белоусова в Telegram-канале.

7 мая боевые вертолеты Ка-52 применили в рамках борьбы с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Были показаны кадры работы вертолета, как утверждается, в Орехово-Зуевском районе. На ролике можно заметить, как Ка-52 на большой высоте преследует дрон. Официального подтверждения использования боевых вертолетов для борьбы с БПЛА не появлялось.

В Сети также появились кадры с уничтожениями вражеских дронов на подлете к Москве. Так, Telegram-канал Shot показал видео с ликвидацией БПЛА над Кубинкой и Домодедовом.