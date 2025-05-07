Возлюбленная Гуфа прокомментировала слухи о своей свадьбе с рэпером

Вокруг личной жизни рэпера Гуфа продолжает ходить множество слухов. Очередная новость шокировала фанатов — некоторые СМИ огорошили новостью о том, что музыкант вновь решил связать себя узами брака, сделав это тайком от всех. Впрочем, выбор избранницы не стал ни для кого сюрпризом — ею, якобы, оказалась возлюбленная рэпера Разият Салахова. Чтобы узнать правда ли слухи о свадьбе, с девушкой связался портал Super.ru.
— Я сейчас не хочу замуж. Даже не планирую, — ответила девушка журналистам.
Уточняется, что вопрос показался возлюбленной музыканта даже забавным. При этом, она пообещала сообщить прессе, когда пара все же решит связать себя узами брака.
Ранее KP.RU сообщал, что Гуф неоднократно был замешан в различных скандалах. Так, в октябре прошлого года музыканта задержали в подмосковной Апрелевке. Блогер Айза Лилуна-Ай рассказала о состоянии бывшего мужа. По словам знаменитости, сейчас в жизни музыканта был один из самых тяжелых периодов, однако они справляются с этим вместе. Айза призналась, что им удалось наладить отношения и все трудности они проходят рядом друг с другом.