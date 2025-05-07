Возлюбленная Гуфа прокомментировала слухи о своей свадьбе с рэпером

Ранее KP.RU сообщал, что Гуф неоднократно был замешан в различных скандалах. Так, в октябре прошлого года музыканта задержали в подмосковной Апрелевке. Блогер Айза Лилуна-Ай рассказала о состоянии бывшего мужа. По словам знаменитости, сейчас в жизни музыканта был один из самых тяжелых периодов, однако они справляются с этим вместе. Айза призналась, что им удалось наладить отношения и все трудности они проходят рядом друг с другом.