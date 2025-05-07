Трамп: наступает время для принятия решений по урегулированию на Украине

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась словам спецпосланника Трампа Кита Келлога о том, что Москва препятствует перемирию. Она подчеркнула, что Российская Федерация никогда не была против прекращения огня на Украине.