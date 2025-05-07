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Трамп: наступает время для принятия решений по урегулированию на Украине

Трамп прокомментировал слова Вэнса о том, что РФ якобы «просит слишком многого в переговорах по Украине».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что наступает момент для принятия решений, касающихся вопрос урегулирования на Украине.

«Мы приближаемся к моменту, когда следует принять некоторые решения», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме. Трамп прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что РФ якобы «просит слишком многого в переговорах по Украине».

«Возможно, он прав», — сказал американский лидер и добавил, что Вэнс «может знать кое-что на этот счёт».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что российская сторона заинтересована в завершении конфликта на Украине. Речь идёт о долгосрочном мире. Должны быть учтены интересы РФ и устранены первопричины конфликта.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась словам спецпосланника Трампа Кита Келлога о том, что Москва препятствует перемирию. Она подчеркнула, что Российская Федерация никогда не была против прекращения огня на Украине.