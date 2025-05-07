Трамп: наступает время для принятия решений по урегулированию на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что наступает момент для принятия решений, касающихся вопрос урегулирования на Украине.
«Мы приближаемся к моменту, когда следует принять некоторые решения», — сказал он.
Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме. Трамп прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что РФ якобы «просит слишком многого в переговорах по Украине».
«Возможно, он прав», — сказал американский лидер и добавил, что Вэнс «может знать кое-что на этот счёт».
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что российская сторона заинтересована в завершении конфликта на Украине. Речь идёт о долгосрочном мире. Должны быть учтены интересы РФ и устранены первопричины конфликта.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась словам спецпосланника Трампа Кита Келлога о том, что Москва препятствует перемирию. Она подчеркнула, что Российская Федерация никогда не была против прекращения огня на Украине.