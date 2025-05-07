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Росавиация: Сняты ограничения на работу аэропорта Шереметьево

Ранее ограничения были сняты в других столичных аэропортах.

Ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

Релиз опубликован в Telegram-канале ведомства в 23.25 среды 7 мая.

Накануне стало известно, что аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновляют работу после открытия воздушного пространства вокруг них.

Напомним, российские аэропорты столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов в воздушных гаванях по всей стране в среду, 7 мая 2025 года. Беспрецедентная ситуация затронули десятки самолетов, некоторые из которых были вынуждены садиться на запасных аэродромах в регионах РФ.

В частности, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в международном аэропорту Курумоч в Самаре.

Также сообщалось, что в связи с введением ограничений в аэропортах России, авиакомпания «Победа» отменила некоторые рейсы, запланированные на 6 и 7 мая.