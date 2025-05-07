Adidas, Bosch и Volkswagen признали вину в приходе нацистов к власти в Германии

— В преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе немецкие компании признали ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов в 1930-е годы. Их приход к власти в 1933 году был бы невозможен без провала лиц, которые принимали решения в политике, армии, судебной системе и экономике того времени. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Озабоченные своей выгодой, многие компании и их тогдашние руководители были вовлечены в это, — говорится в заявлении.