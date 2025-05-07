Adidas, Bosch и Volkswagen признали вину в приходе нацистов к власти в Германии

Крупные немецкие компании по случаю 80-летия окончания войны признали ответственность за укрепление власти национал-социалистов в 1930-е годы. Об этом сказано в совместном заявлении, которое подписали 49 руководителей ведущих концернов, включая Volkswagen, BMW, Adidas и Bosch. Его текст опубликовало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
— В преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе немецкие компании признали ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов в 1930-е годы. Их приход к власти в 1933 году был бы невозможен без провала лиц, которые принимали решения в политике, армии, судебной системе и экономике того времени. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Озабоченные своей выгодой, многие компании и их тогдашние руководители были вовлечены в это, — говорится в заявлении.
Обращение подписали глава Bayer Билл Андерсон, руководитель BMW Оливер Ципсе, исполнительный директор Adidas Бьорн Гульден, генеральный директор Bosch Штефан Хартунг, топ-менеджеры Rheinmetall, Mercedes-Benz, Commerzbank, Hugo Boss, Volkswagen и других крупных компаний.
В документе подчеркивается, что сейчас немецкие компании осознают историческую ответственность и напоминают о хрупкости демократии, написано в статье.
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен приехать в Москву 9 мая на День Победы. Об этом 7 мая пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Авторы материала отметили, что ему следует в пятницу обсудить с российским руководством вопросы мирного процесса на Украине и двусторонних отношений.