Что делать, если банк меняет условия договора: советы юриста

Как отметил KP.RU, Центробанк РФ сообщил, что количество жалоб на российские банки в I квартале 2025 года увеличилось на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 58,8 тысячи. По данным регулятора, в основном граждане страны стали чаще жаловаться на отказ банков в проведении операций, блокировку счета и банковских карт по подозрению в участии в мошеннических операциях.