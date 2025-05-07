Что делать, если банк меняет условия договора: советы юриста

Изменение условий договора в одностороннем порядке нарушает интересы клиентов, поэтому банк не имеет права этого делать. Что делать клиенту, имеющему накопительный счет или кредитную карту в банке, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.
Речь идет о повышении тарифов, введении новых комиссий, изменении ставок по кредитам. Важно зафиксировать момент изменения условий: сохранить выписки, уведомления, сделать скриншоты. Далее — направить в банк претензию, в которой надо четко изложить, в чем заключается нарушение и к каким последствиям оно привело, — рассказал юрист.
Специалист уточнил, что также не лишним будет направить обращение в Центробанк, так как регулятор уполномочен рассматривать подобные обращения. Защиту можно искать в Роспотребнадзоре и, конечно в суде.
Как отметил KP.RU, Центробанк РФ сообщил, что количество жалоб на российские банки в I квартале 2025 года увеличилось на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 58,8 тысячи. По данным регулятора, в основном граждане страны стали чаще жаловаться на отказ банков в проведении операций, блокировку счета и банковских карт по подозрению в участии в мошеннических операциях.