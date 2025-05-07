Невролог предупредил о вреде гаджетов во время еды для детей

Ранее эксперт Никита Кочетков рассказал KP.RU, что в психологии есть такое понятие — «ведущая деятельность», это те занятия, которые особенно развивают человека на каждом из этапов его жизни. Он отметил, что в младенчестве такой деятельностью является общение ребенка со взрослым. В возрасте от года до 3-х лет для ребенка особенно значима игра с предметами. От трех до шести лет — это ролевая игра с другими детьми. Вот если такие занятия у ребенка в этом возрасте присутствуют недостаточно, то наступают изменения в его развитии, констатировал Кочетков.