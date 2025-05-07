Невролог предупредил о вреде гаджетов во время еды для детей

Просмотр мультфильмов или забавных роликов не кажется родителям чем-то ужасным, даже если ребенок не расстается с любимым гаджетом и за столом. На самом деле, просмотр видео во время еды может негативно повлиять на работу ЖКТ и нервную систему малыша, об этом предупредил в беседе с изданием RuNews24.ru невролог, нутрициолог Владимир Попов.
— Ребенок, поглощенный мультфильмом, ест почти автоматически, не осознавая процесса приема пищи. Мозг при этом отвлекается на внешние раздражители — звук, видео — и теряет контроль. С течением времени это может нарушить моторные функции кишечника, что приведет к запорам, — объяснил доктор.
Медик посоветовал не увлекаться гаджетами, а также отказаться от сладостей в начале приемов пищи. Начинать следует с более здоровых продуктов, это поможет избежать нарушений метаболизма и проблем с желчеоттоком.
Жизнь в гаджете сейчас начинается с младенческого возраста. Японские исследователи решили посмотреть, как время перед экраном смартфона влияет на самых податливых и пластичных людей на Земле — на младенцев в возрасте около года.
Ранее эксперт Никита Кочетков рассказал KP.RU, что в психологии есть такое понятие — «ведущая деятельность», это те занятия, которые особенно развивают человека на каждом из этапов его жизни. Он отметил, что в младенчестве такой деятельностью является общение ребенка со взрослым. В возрасте от года до 3-х лет для ребенка особенно значима игра с предметами. От трех до шести лет — это ролевая игра с другими детьми. Вот если такие занятия у ребенка в этом возрасте присутствуют недостаточно, то наступают изменения в его развитии, констатировал Кочетков.