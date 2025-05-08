Ученые сообщили о древней сверхцивилизации, которая опередила наше время

К примеру, в Мексике и Соединенных Штатах археологи нашли золотые фигурки, сильно напоминающие летательные аппараты наших лет. Форма и симметрия артефактов удивили специалистов, ведь их внешний вид почти идентичен тем, что люди изобрели через тысячи лет. По официальным данным, тогда люди не могли иметь таких знаний в аэродинамике.