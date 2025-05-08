Ученые сообщили о древней сверхцивилизации, которая опередила наше время

Ученые сообщили об археологических находках, обнаруженных за последние несколько лет. Благодаря им специалисты заговорили о возможной древней цивилизации, опередившей время. Об этом написало ИА Кулик.
К примеру, в Мексике и Соединенных Штатах археологи нашли золотые фигурки, сильно напоминающие летательные аппараты наших лет. Форма и симметрия артефактов удивили специалистов, ведь их внешний вид почти идентичен тем, что люди изобрели через тысячи лет. По официальным данным, тогда люди не могли иметь таких знаний в аэродинамике.
Также в Сербии была найдена очень странная находка. Ученые обнаружили глиняную фигурку с четырьмя глазами возрастом более семи тысяч лет.
Такие находки показывают, что древние народы могли владеть забытыми технологиями, опередившими свое время, то есть на Земле могла существовать высокоразвитая цивилизация, говорится в статье.
Археологи обнаружили в деревне Ком-эль-Нугус, в 40 километрах от Александрии, артефакты, которые могут приблизить ученых к разгадке тайны захоронения царицы Нефертити. По словам исследователей, изначально они изучали греческое поселение, но под эллинистическими слоями были найдены более древние строения.