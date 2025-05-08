Что можно и нельзя делать в Марков день 8 мая, который называют Ключник

Православная церковь 8 мая вспоминает святого Марка. В народе принято праздновать Марков день. Вместе с тем есть еще одно название — Ключник. Согласно приметам, у святого были чудо-ключи, позволяющие вызывать ливни, грозы, дожди.
Что нельзя делать 8 мая.
Запрещено проливать на землю воду. Считается, что подобное может привести к засухе. Нельзя 8 мая проводить влажную уборку в доме. Предки верили, что можно вымыть достаток. Влюбленным не стоит строить планы на будущее. Это может привести к расставанию.
Что можно делать 8 мая.
По традиции, в указанные день тратили деньги. Так, чем больше их потратить, то еще больше можно получить в будущем. А еще 8 мая всегда ходили в баню.
Согласно приметам, радуга, которая плохо видна на небе, предвещает резкое ухудшение погоды. Вместе с тем ясная погода говорит про жаркое лето.
Тем временем штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 8 и 9 мая.
Кстати, мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Победы 9 Мая 2025 года.
Кроме того, мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.
А еще Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрете.