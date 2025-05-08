Народный календарь. Почему 11 мая нельзя сообщать о готовящейся свадьбе

Согласно поверьям, на Максимов день лучше не сообщать о готовящейся помолвке или свадьбе. В противном случае будущая семья может быстро распасться. Также в эту дату нельзя надевать серьги, дарить их в подарок или прокалывать уши, так как это чревато потерей слуха. Утро этого дня было принято начинать с умывания холодной водой: считалось, что она смоет все невзгоды и избавит от болезней.