Народный календарь. Почему 11 мая нельзя сообщать о готовящейся свадьбе

Православные 11 мая чтут память мучеников, троих братьев: Даду, Максима и Квинтилиана. В народном календаре эта дата получила название Максимов день.
Братья во время правления язычников не захотели отказываться от христианской веры, за что их сначала бросили в темницу, а потом казнили по приказу римского императора Диоклетиана.
В народе на Максимов день начинали собирать березовый сок. Он считался одним из лучших средств для избавления от недугов. Его использовали для лечения различных болезней и отеков. При этом люди тщательно выбирали дерево, из которого брали сок: если береза стояла особняком от рощи, то считалось, что в нем живут души людей, загубленных убийцами и мучителями.
Согласно поверьям, на Максимов день лучше не сообщать о готовящейся помолвке или свадьбе. В противном случае будущая семья может быстро распасться. Также в эту дату нельзя надевать серьги, дарить их в подарок или прокалывать уши, так как это чревато потерей слуха. Утро этого дня было принято начинать с умывания холодной водой: считалось, что она смоет все невзгоды и избавит от болезней.
Приметы погоды:
Рябина зацвела — к урожаю овса.
Теплая звездная ночь сулит урожайный год.
Много сока на березе — летом будут часто идти дожди.
Именины отмечают: Анна, Виталий, Максим, Кирилл.