Всемирный день осла и День без носков: какие праздники отмечают в России и мире 8 мая

У кока-колы два дня рождения. Первый — отмечается 29 марта, так как именно в этот день в 1886 году американский фармацевт Джон Пембертон впервые сделал этот напиток, который изначально позиционировался как лекарство от головной боли. А уже 8 мая его бухгалтер Фрэнк Робинсон придумал название Coca-Cola и нарисовал логотип будущей компании, который используется и по сей день. Поэтому 8 мая празднуется второй день рождения кока-колы. Отметить этот праздник можно, выпив этот напиток, а некоторые даже готовят из него различные блюда.