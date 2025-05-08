Всемирный день осла и День без носков: какие праздники отмечают в России и мире 8 мая

8 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день осла, День без носков и День рождения кока-колы.
Всемирный день осла.
Всемирный день осла предложили отмечать пакистанский зоолог Абдул Разик Какар и его коллега из ЮАР Петой Джонс в 2010 году, чтобы рассказать миру о трудолюбии и выносливости этих животных. Дата 8 мая была выбрана, так как она находится близко к Международному дню труда, 1 мая. Отметить этот праздник можно, узнав интересные факты об ослах и поделившись ими с другими либо посетив ферму или контактный зоопарк.
День без носков.
День без носков был создан американцами Томом и Рут Рой, которые также инициировали большое количество забавных праздников. В эту дату принято освобождать свои ноги от носков, чулок и колготок, чтобы дать своим ступням «глоток свежего воздуха».
День рождения кока-колы.
У кока-колы два дня рождения. Первый — отмечается 29 марта, так как именно в этот день в 1886 году американский фармацевт Джон Пембертон впервые сделал этот напиток, который изначально позиционировался как лекарство от головной боли. А уже 8 мая его бухгалтер Фрэнк Робинсон придумал название Coca-Cola и нарисовал логотип будущей компании, который используется и по сей день. Поэтому 8 мая празднуется второй день рождения кока-колы. Отметить этот праздник можно, выпив этот напиток, а некоторые даже готовят из него различные блюда.