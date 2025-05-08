Россиянам, попавшим в больницу из-за отравления в Таиланде, грозит штраф

«Туристы съели плод, который оказался токсичным. В соответствии с местными законами, срывать плоды с деревьев без разрешения хозяев запрещено и может повлечь штраф до 6 тысяч бат (около 16 тысяч рублей) или лишение свободы на срок до трех лет», — передает Mash в своем telegram-канале. Отмечается, что двое туристов в тяжелом состоянии находятся в реанимации тайской больницы.