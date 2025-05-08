Один в поле воин: в МХТ поставили «Двадцать дней без войны»

Взяться за название, хорошо известное кинозрителям, — рискованный эксперимент. Но режиссер Марина Брусникина не стала отказываться от предложения Константина Хабенского поставить «Двадцать дней без войны». Одноименный фильм Алексея Германа с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко вышел на экраны полвека назад. Тогда именно благодаря тому, что Георгий Товстоногов и Григорий Козинцев предложили Герману снять фильм по сценарию писателя-фронтовика Константина Симонова, автора знаменитых пронзительных строк «Жди меня, и я вернусь…» и обладателя шести Сталинских премий, режиссер и остался в профессии. Его предыдущая работа — «Проверка на дорогах» — была «положена на полку» цензурой, Герман не снимал несколько лет и поэтому ухватился за сценарий по мотивам военных очерков и книги Симонова «Из записок Лопатина». Эта киноповесть стала основой и для инсценировки Марины Брусникиной. Как говорит режиссер, если бы не предложение худрука МХТ, она бы никогда не подумала взяться за этот материал.