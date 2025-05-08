Календарь на 8 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Православная церковь в этот день почитает одного из первых христианских проповедников и автора одного из четырех канонических Евангелий — Марка Александрийского. Он считается основателем христианской церкви в Египте и первым епископом Александрии. За проповедование учения Христа его схватили язычники, протащили по улицам и подвергли мучениям. Тело евангелиста пытались сжечь на костре, но когда развели огонь, разразился гром и произошло землетрясение, язычники разбежались, и тело Марка смогли забрать единоверцы, чтобы должным образом похоронить. В иконографии святого обычно изображают рядом со львом, который символизирует силу и мужество. Евангелист считается покровителем писателей, книжников и проповедников, а его Евангелие — одним из древнейших и лаконичных повествований о жизни и учении Иисуса Христа.