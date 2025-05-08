Форвард «Акрона» А. Дзюба хочет сыграть в официальном матче за сборную России

«Как и говорил, есть смысл ехать только на официальные встречи. Получил бы такой вызов — без вопросов бы поехал, с удовольствием. А на товарищеские позовут других, и, наверное, это правильно», — объяснил 24-й номер волжан «Матч ТВ».