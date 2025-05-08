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Форвард «Акрона» А. Дзюба хочет сыграть в официальном матче за сборную России

36-летний нападающий тольяттинцев подчеркнул: если вызовут, то без раздумий поедет на такую встречу.

36-летний нападающий тольяттинцев подчеркнул: если вызовут, то без раздумий поедет на такую встречу.

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной команды. Первый рекорд установил в ответном матче дерби 63-го региона против «Крыльев», а второй — в «товарняке» с Гренадой (12+).

«Как и говорил, есть смысл ехать только на официальные встречи. Получил бы такой вызов — без вопросов бы поехал, с удовольствием. А на товарищеские позовут других, и, наверное, это правильно», — объяснил 24-й номер волжан «Матч ТВ».

Недавно писали, что «Акрон» стал первым по числу выигранных единоборств и перехватов в 27-м туре РПЛ.

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