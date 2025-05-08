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Служба госбезопасности Грузии опровергла сообщения о взрывах ТЦ в Тбилиси

Грузинские спецслужбы работают «по факту очередного ложного сообщения».

Источник: Аргументы и факты

«Предупреждение», которое распространило посольство Соединённых Штатов в Грузии, об угрозе взрывов в торговых центрах в столице страны, оказалось ложным, информирует Служба госбезопасности Грузии.

В СГБ рассказали, что грузинские спецслужбы работают «по факту очередного ложного сообщения».

В заявлении также сказано, что аккредитованным в стране дипкорпусам следует «уважать деятельность ответственных за безопасность служб», а также «проявлять больше ответственности и воздерживаться от распространения несогласованных заявлений».

В ведомстве добавили, что американские дипломаты обнародовали на сайте своего посольства сообщение, в котором утверждалось, взрывы могут случиться в трёх крупных ТЦ «Ист пойнт», «Галерея Тбилиси» и «Тбилиси мол».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе стал новым главой правящей партии страны.