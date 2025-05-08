Началось объявленное Верховным главнокомандующим ВС России российским президентом Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы.
РФ, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы объявила перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, передал Кремль 28 апреля, ссылаясь на соответствующее решение российского лидера.
Заявление спецпредставителя президента Соединенных Штатов Кита Келлога о том, что основным препятствием для 30-дневного перемирия между Россией и Украиной является Владимир Путин, вызывает удивление. Об этом 7 мая высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что российская сторона никогда не выступала против прекращения огня, а объявленные РФ перемирия в марте и апреле Киев «саботировал».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что инициатива Путина о майском перемирии актуальна, несмотря на отсутствие реакции украинских властей. Украинский Владимир Зеленский назвал предложение российского коллеги о трехдневном перемирии в мае «манипуляцией» и высказался, что необходимо 30-дневное перемирие.