Началось трехдневное перемирие на 80-летие Победы, объявленное Путиным

РФ, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы объявила перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, передал Кремль 28 апреля, ссылаясь на соответствующее решение российского лидера.