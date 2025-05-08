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Началось трехдневное перемирие на 80-летие Победы, объявленное Путиным

Началось объявленное Верховным главнокомандующим ВС России российским президентом Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы.

Началось объявленное Верховным главнокомандующим ВС России российским президентом Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы.

РФ, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы объявила перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, передал Кремль 28 апреля, ссылаясь на соответствующее решение российского лидера.

Заявление спецпредставителя президента Соединенных Штатов Кита Келлога о том, что основным препятствием для 30-дневного перемирия между Россией и Украиной является Владимир Путин, вызывает удивление. Об этом 7 мая высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона никогда не выступала против прекращения огня, а объявленные РФ перемирия в марте и апреле Киев «саботировал».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что инициатива Путина о майском перемирии актуальна, несмотря на отсутствие реакции украинских властей. Украинский Владимир Зеленский назвал предложение российского коллеги о трехдневном перемирии в мае «манипуляцией» и высказался, что необходимо 30-дневное перемирие.