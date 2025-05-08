Первый союзник СССР, две капитуляции, верблюд у Рейхстага и боевые куры: Необычные детали Великой Отечественной войны

Власти ТНР в самом начале войны предложили советскому руководству направить на фронт тувинских добровольцев, но Москва не согласилась из-за малочисленности населения республики. Тем не менее в дальнейшем тувинцы воевали в составе Красной армии, а немцы их именовали «чёрной смертью», поскольку они всегда стояли насмерть, даже при численном превосходстве противника, а также никогда не брали нацистов в плен. К тому же поначалу выглядели довольно экзотично из-за ношения национальных атрибутов и шаманских амулетов, что ещё больше пугало врага.