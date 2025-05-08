В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта

ВОЛГОГРАД, 8 мая — РИА Новости. Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на «Сталинград», передает корреспондент РИА Новости.
Рабочие заменили вывеску с названием аэропорта в Волгограде на его дополнительное название «Сталинград». Буквы нового имени выполнены в стилистике всего аэровокзального комплекса — в бирюзовом цвете.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу присвоить аэропорту города историческое наименование «Сталинград» — с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. Соответствующий указ президента был подписан незамедлительно.
Как заявляли РИА Новости в аэропорту, название «Сталинград» можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним.