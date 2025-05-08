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Вучич записал видеообращение на Красной площади

Президент Сербии Александр Вучич посетил Красную площадь в Москве. Видео об этом он записал из центра столицы.

Вучич поблагодарил людей, которые его поддерживают.

Президент Сербии Александр Вучич посетил Красную площадь в Москве. Видео об этом он записал из центра столицы.

«Хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству. И уважает мой труд», — сказал Вучич. Видеообращение сербского лидера выложил журналист Павел Зарубин у себя в Telegram.

Вучич прибыл в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что отдельные страны Евросоюза прибегают к неконструктивным методам с целью затруднить приезд иностранных гостей в Москву на празднование Дня Победы. В рамках визита Александра Вучича в Россию предусмотрена его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.