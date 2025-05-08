В России начались вторые длинные майские праздники

Она объяснила, что четверг, 8 мая, будет выходным за счёт переноса праздника с воскресенья, 23 февраля. Так, второй блок майских праздников продлится с четверга по воскресенье. Первый блок майских праздников прошел с 1 по 4 мая и тоже длился четыре дня.