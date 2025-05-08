В России начались вторые длинные майские праздники

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Длинные майские праздники начинаются в России 8 мая, они продлятся четыре дня — по воскресенье, 11 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«Россиян ждут праздничные выходные с 8 по 11 мая. Такой продолжительный отдых получился за счет переноса нерабочих дней, утвержденного правительством РФ», — сказала Лопатина.
Она объяснила, что четверг, 8 мая, будет выходным за счёт переноса праздника с воскресенья, 23 февраля. Так, второй блок майских праздников продлится с четверга по воскресенье. Первый блок майских праздников прошел с 1 по 4 мая и тоже длился четыре дня.
«Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, предусмотрен Трудовым кодексом и позволяет не терять дополнительное время отдыха. Это делается для более рационального распределения рабочих и нерабочих дней в течение года», — объяснила эксперт.