Запретная зона. Что нельзя строить на даче, а что заставят снести

— Нужно помнить, что расстояние между деревянными постройками должно быть не менее 15 метров. Если это не соблюдается, то здания могут потребовать снести. То есть просуществует «архитектурный комплекс» лишь до ближайшей проверки. Что же делать? Решение есть. Если ваш участок не предполагает возможности размещения нескольких строений на достаточном расстоянии, можно разработать проект многофункционального дома, разные части которого будут объединены единой кровлей. Такой дом может разместиться даже по периметру участка как главное строение и примыкающие к нему флигели, — отметил Вячеслав Котлов.