Роналдо оказался заснят пьяным в Мадриде и разозлил болельщиков

Публикация вызвала шквал критики: поклонники команды напомнили, что в момент обнародования записи «Вальядолид» переживает худшую серию за почти вековую историю — восемь поражений подряд. В сообщении фанатов подчеркивается, что такое поведение владельца символизирует его отношение к клубу, который, по их мнению, постепенно разрушается. В связи с этим болельщики призвали к смене руководства.