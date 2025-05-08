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Роналдо оказался заснят пьяным в Мадриде и разозлил болельщиков

На кадрах экс-футболист в нетрезвом виде покидал один из ресторанов испанской столицы, что разозлило фанатов команды.

Источник: Аргументы и факты

Двукратного чемпиона мира Роналдо засняли в состоянии алкогольного опьянения, что вызвало резкое недовольство среди болельщиков футбольного клуба «Вальядолид», которым он владеет с 2018 года.

Видео, на котором бывший нападающий сборной Бразилии покидает ресторан в Мадриде, появилось на странице фанатской федерации клуба в соцсети X*.

Публикация вызвала шквал критики: поклонники команды напомнили, что в момент обнародования записи «Вальядолид» переживает худшую серию за почти вековую историю — восемь поражений подряд. В сообщении фанатов подчеркивается, что такое поведение владельца символизирует его отношение к клубу, который, по их мнению, постепенно разрушается. В связи с этим болельщики призвали к смене руководства.

Между тем Криштиану Роналду-младший впервые получил вызов в юношескую сборную Португалии (игроки не старше 15 лет).

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.