Двукратного чемпиона мира Роналдо засняли в состоянии алкогольного опьянения, что вызвало резкое недовольство среди болельщиков футбольного клуба «Вальядолид», которым он владеет с 2018 года.
Видео, на котором бывший нападающий сборной Бразилии покидает ресторан в Мадриде, появилось на странице фанатской федерации клуба в соцсети X*.
Публикация вызвала шквал критики: поклонники команды напомнили, что в момент обнародования записи «Вальядолид» переживает худшую серию за почти вековую историю — восемь поражений подряд. В сообщении фанатов подчеркивается, что такое поведение владельца символизирует его отношение к клубу, который, по их мнению, постепенно разрушается. В связи с этим болельщики призвали к смене руководства.
Между тем Криштиану Роналду-младший впервые получил вызов в юношескую сборную Португалии (игроки не старше 15 лет).
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.