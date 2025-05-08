ПСЖ с Матвеем Сафоновым сойдётся с «Интером» в финале Лиги чемпионов

Футболисты французского ФК «Пари Сен-Жермен» одержали победу над английским «Арсеналом» со счётом 2:1 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышли в финал турнира. В борьбе за кубок ПСЖ сойдётся с итальянским «Интером». Решающая игра состоится 31 мая в Мюнхене.