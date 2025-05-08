Минэнерго США объявило о серийном производстве термоядерных бомб

«Ожидается, что первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен позднее в этом месяце, почти на целый год раньше запланированного», — сказала исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности Минэнерго США.