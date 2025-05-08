Минэнерго США объявило о серийном производстве термоядерных бомб

США намерены начать серийное производство термоядерных авиабомб B61−13, проинформировала сотрудница Министерства энергетики Соединённых Штатов Тереза Роббинс.
Она уточнила, что производство должно стартовать в мае, «с опережением графика почти на год».
«Ожидается, что первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен позднее в этом месяце, почти на целый год раньше запланированного», — сказала исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности Минэнерго США.
Заявление прозвучало в ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей.
«Программа модернизированных ядерных боеголовок для предназначенных для пуска с подводных лодок баллистических ракет Trident II W88 Alteration 370 сохранила стопроцентное выполнение графика поставок ВМС США и должна завершить производство к концу 2025 финансового года», — добавила Роббинс.
Кроме того, она заявила, что «программа ядерных боеголовок W80−4» соответствует графику, американская сторона ожидает «изготовления первого серийно выпущенного экземпляра в сентябре 2027 года».
Напомним, решение о производстве B61−13 приняла администрация бывшего президента Соединённых Штатов Джо Байдена. Инициативу раскритиковали многие американские эксперты, а также специалисты из других государств, поддерживающие дальнейшее сокращение ЯО в мире.