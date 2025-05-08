Женщина отправила подруге сообщение о вечеринке: позже ее нашли расчлененной на пляже

На курортном острове Гран-Канария, на Канарах, обнаружено расчлененное тело 41-летней женщины из Колумбии. Известно, что в последние минуты жизни она собиралась на вечеринку. Сообщение с таким содержанием она отправила подруге накануне смерти.
Как пишет Mirror, полиция обнаружила на трупе «явные признаки» насильственной смерти. Расчлененное женское тело на острове нашел неизвестный, который гулял по пляжу.
По предположениям правоохранителей, убийца нанес первый удар женщине в шею, а уже позже расчленил тело. Подозреваемый, которым стал владелец местного бара в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, уже арестован.
Расследование убийства все еще продолжается, изучаются уличные камеры видеонаблюдения, а сами полицейские предполагают, что может быть еще больше арестов, чем предполагается.
Как KP.RU писал ранее, на Майорке туристы обнаружили ужасающую находку, которая заставляет волосы встать дыбом. Недалеко от ночного клуба на пляже Кан-Пастилье отдыхающие увидели отрубленную человеческую ногу. Предположительно, это мужские кости.