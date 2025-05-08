В Волгограде вывеску на здании аэропорта сменили на «Сталинград»

А 7 мая 2025 года всех водителей и пассажиров автомобилей и автобусов, въезжающих в Волгоград, встретили дорожные знаки «Сталинград». На время празднования Юбилея Великой Победы городские власти переименовали город и сменили дорожные указатели. Рабочие заменили соответствующие знаки «Начало населенного пункта» и "Конец населенного пункта.