В Волгограде вывеску на здании аэропорта сменили на «Сталинград»

В Волгограде сменили вывеску с названием в местном аэропорту. Вместо «Волгограда» рабочие установили вывеску с новым дополнительным именем города — «Сталинград». Об этом сообщают РИА Новости.
Буквы в вывеске с новым именем выполнены в стилистике, которой придерживается весь аэровокзальный комплекса. Цвет букв вывески — бирюзовый.
Ранее президент России Владимир Путин издал указ о переименовании аэропорта Волгограда. Воздушная гавань города-героя получила постоянное имя «Сталинград».
А 7 мая 2025 года всех водителей и пассажиров автомобилей и автобусов, въезжающих в Волгоград, встретили дорожные знаки «Сталинград». На время празднования Юбилея Великой Победы городские власти переименовали город и сменили дорожные указатели. Рабочие заменили соответствующие знаки «Начало населенного пункта» и "Конец населенного пункта.