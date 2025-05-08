После праздников улицы Петербурга перекроют съемки и марафон

Съемки исторической спортивной драмы «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым с 09:00 до 23:59 11 мая сузят проезжую часть 8-й линии В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Академического переулка. Также будут перекрывать движение:
- с 00:00 до 23:59 — по Днепровскому переулку и Академическому переулку от 8-й линии В. О. до 7-й линии В. О.;
- с 09:00 до 23:59 (но не более 5 минут в час) — по 8−9-й линии В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта В. О.
Помимо этого, с полуночи до 9 часов утра запретят остановку транспорта на 6−7-й линии В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта В. О., а до 23:59 — в Академическом переулке от 8-й линии В. О. до Днепровского переулка.
Для проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике «Царскосельский марафон» в Пушкине с 05:00 до 14:00 11 мая закроют:
- Кузьминское шоссе от Академического проспекта до Петербургского шоссе;
- Петербургское шоссе от Детскосельского бульвара до площади Египетские Ворота;
- Парковую улицу от Павловского шоссе до Красносельского шоссе и в направлении от Красносельского шоссе к Подкапризовой дороге;
- Дворцовую улицу;
- площадь Египетские Ворота;
- Садовую улицу;
- Академический проспект;
- Церковную улицу от Средней улицы до Магазейной улицы;
- Магазейную улицу от Церковной улицы до Дворцовой улицы.
Также с 00:00 до 23:59 запретят остановку транспорта на Софийском бульваре от Павловского шоссе до Московского переулка, Средней улице от Дворцовой до Церковной улицы, Церковной улице от Средней до Магазейной улицы, Магазейной улице от Церковной до Дворцовой улицы, Дворцовой улице от площади Египетские Ворота до Садовой улицы, площади Египетские Ворота, Академическом проспекте, Петербургском шоссе от площади Египетские Ворота до Детскосельского бульвара, Кузьминском шоссе от Академического проспекта до Петербургского шоссе и Парковой улицы.
Для проведения Х юбилейного корпоративного фестиваля «Факел» с 08:00 до 22:00 11, 12, 13, 14, 15 и 16 мая сузят проезжую часть четной стороны Приморского проспекта от улицы Савушкина до дома 159.
А с 00:00 14 мая до 23:59 17 мая перекроют движение в проезде вдоль дома № 1 по площади Победы. По информации Комитета по природопользованию, это связано с проведением IX съезда региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. С 00:00 13 мая до 23:59 17 мая там же будет запрещено парковаться.