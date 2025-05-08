После праздников улицы Петербурга перекроют съемки и марафон

Также с 00:00 до 23:59 запретят остановку транспорта на Софийском бульваре от Павловского шоссе до Московского переулка, Средней улице от Дворцовой до Церковной улицы, Церковной улице от Средней до Магазейной улицы, Магазейной улице от Церковной до Дворцовой улицы, Дворцовой улице от площади Египетские Ворота до Садовой улицы, площади Египетские Ворота, Академическом проспекте, Петербургском шоссе от площади Египетские Ворота до Детскосельского бульвара, Кузьминском шоссе от Академического проспекта до Петербургского шоссе и Парковой улицы.