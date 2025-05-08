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Град, грозу и дождь прогнозируют в Самарской области на 8 мая

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в губернии в четверг днем.

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в губернии в четверг днем.

Специалисты местного учреждения считают, что 8 мая в 63-м регионе будет облачно с прояснениями. Также дадут о себе знать кратковременный дождь и, местами, град, гроза.

При этом температура воздуха в Самарской области составит от +19 до +24 градусов по Цельсию. Обещают юго-восточный и северо-западный ветры с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду. На некоторых участках поднимутся до 15−20.

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