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Куда сходить в Самаре 10 и 11 мая: подборка мероприятий на выходные

Майские праздники продолжаются, а вместе с ними — насыщенная программа культурных и тематических мероприятий.

Майские праздники продолжаются, а вместе с ними — насыщенная программа культурных и тематических мероприятий. В ближайшие выходные, 10 и 11 мая, в Самаре можно не только отдохнуть, но и по-особенному провести время: послушать джаз под открытым небом, посмотреть военное кино у Волги, заглянуть в детство времён эвакуации, порисовать в художественном стиле или узнать, как расцветал Струковский сад.

Горожан ждут выставки, концерты, экскурсии, мастер-классы и вечерние встречи на крышах с видом на закат. Мы собрали самые интересные события, которые помогут провести праздничные дни с пользой, чувством и атмосферой.

Экскурсии по выставке «Здесь осталось детство» (12+) в музее-галерее «Заварка».

Когда: 10 мая, 16:00. Где: ул. Самарская, 207.

Экспозиция посвящена военному детству куйбышевцев в 1941—1945 гг. В этот период город стала запасной столицей СССР. В основе — воспоминания бывших жителей дома Маштакова и соседних улиц, представленные через фотоархивы, аудио- и видеоинтервью. Также в экспозиции — подлинные вещи 1930−1940-х: швейная машинка «Зингер», мебель, посуда.

Вход — по билетам.

Вечера джаза на крыше от «Города-курорта».

Когда: 10 мая. Где: ул. Ленинградская, 64.

В городе стартует сезон джазовых вечеров на крыше торгового центра «Опера». Мероприятие проходит под открытым небом с видом на старый город и будет сопровождаться живыми выступлениями одного из ведущих джазовых коллективов. В программе — исполнение джазовых стандартов и хитов разных лет, рассказ ведущего об архитектуре и истории окрестностей, угощение лёгкими закусками, сервировка столов с цветами и свечами.

Вход — платный.

Концертная программа «Нам нужна одна Победа» (12+) в Самарском театре оперы и балета.

Когда: 10−11 мая, 15:00. Где: пл. Куйбышева.

На Малой сцене САТОБ состоится концертная программа, посвящённая 80-летию Великой Победы. В исполнении солистов оперы, артистов балета, хора и оркестра прозвучат песни военных лет и классические произведения о героизме и любви к Родине.

Вход — по билетам.

Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».

Когда: 10−11 мая. Где: 4-ая очередь набережной.

Зрителям представляют советские военные фильмы, документальные ленты и современные картины. Показы проходят у скульптуры «Ладья» и будут идти до 14 сентября.

10 мая:

16.30−17.15 Документальный фильм «Три войны. Три судьбы» (2024, 12+);17.30−20.00 «Они сражались за Родину» (1975, 0+);20.10−21.30 «Аты-баты, шли солдаты» (1976, 12+).

11 мая:

16.00−18.10 «Тимур и его команда» (1977, 12+);18.15−19.55 «Судьба человека» (1959, 12+);20.00−22.40 «А зори здесь тихие» (1972, 16+).

Вход — свободный.

Выставка «Бессмертный полк» (6+) в «ЗИМ Галерее».

Когда: 10−11 мая. Где: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.

11 мая — последний день экспозиции. Выставка «Бессмертный полк» представлена в формате портретной галереи. Она рассказывает о близких и родственниках резидентов жилых комплексов компании «Альянс-Менеджмент».

Вход — свободный.

Крыша «Станкозавода».

Когда: 10−11 мая. Где: ул. Куйбышева 128/1.

Центр труда и отдыха объявляет об открытии 7 мая третьего сезона крыши. Под фоновую музыку и диджей сеты организаторы предлагают встречать и провожать красивые самарские закаты и наслаждаться теплыми праздничными весенними вечерами.

Вход — платный.

Мастер-класс «Точки на холсте» (12+) в Третьяковке.

Когда: 10−11 мая, 14:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.

Художница Варвара Торокина проведёт занятие, в ходе которого участники познакомятся с основами художественного стиля и создадут миниатюрные пейзажные эскизы. Также будет возможность оформить работы в рамки из природных материалов. Мастер-класс проходит в рамках образовательной программы выставки «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» (16+).

Вход — по билетам.

Лекция «Цветочный путь» в истории Струковского сада: от усадьбы до парка«(6+) в музее-галерее “Заварка”.

Когда: 11 мая, 16:00. Где: ул. Самарская, 207.

Биолог Людмила Матвиенко расскажет об истории Струковского сада и развитии цветоводства в Самаре.

Вход — по билетам.

Концертная программа (0+) в Самарском художественном музее.

Когда: 11 мая, 15:00. Где: ул. Куйбышева, 92.

В рамках выставки «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» в дворике музея пройдёт концерт квартета контрабасистов из Санкт-Петербурга Quattro Bass с программой «Вариации на вечные темы». В составе ансамбля — ведущие музыканты петербургских театров и преподаватели, хорошо известные в мире академической музыки. Их исполнение обещает стать центральным музыкальным событием выставочной программы, посвящённой Дню Победы.

Вход — по билетам.

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