Куда сходить в Самаре 10 и 11 мая: подборка мероприятий на выходные

Майские праздники продолжаются, а вместе с ними — насыщенная программа культурных и тематических мероприятий. В ближайшие выходные, 10 и 11 мая, в Самаре можно не только отдохнуть, но и по-особенному провести время: послушать джаз под открытым небом, посмотреть военное кино у Волги, заглянуть в детство времён эвакуации, порисовать в художественном стиле или узнать, как расцветал Струковский сад.
Горожан ждут выставки, концерты, экскурсии, мастер-классы и вечерние встречи на крышах с видом на закат. Мы собрали самые интересные события, которые помогут провести праздничные дни с пользой, чувством и атмосферой.
Экскурсии по выставке «Здесь осталось детство» (12+) в музее-галерее «Заварка».
Когда: 10 мая, 16:00. Где: ул. Самарская, 207.
Экспозиция посвящена военному детству куйбышевцев в 1941—1945 гг. В этот период город стала запасной столицей СССР. В основе — воспоминания бывших жителей дома Маштакова и соседних улиц, представленные через фотоархивы, аудио- и видеоинтервью. Также в экспозиции — подлинные вещи 1930−1940-х: швейная машинка «Зингер», мебель, посуда.
Вход — по билетам.
Вечера джаза на крыше от «Города-курорта».
Когда: 10 мая. Где: ул. Ленинградская, 64.
В городе стартует сезон джазовых вечеров на крыше торгового центра «Опера». Мероприятие проходит под открытым небом с видом на старый город и будет сопровождаться живыми выступлениями одного из ведущих джазовых коллективов. В программе — исполнение джазовых стандартов и хитов разных лет, рассказ ведущего об архитектуре и истории окрестностей, угощение лёгкими закусками, сервировка столов с цветами и свечами.
Вход — платный.
Концертная программа «Нам нужна одна Победа» (12+) в Самарском театре оперы и балета.
Когда: 10−11 мая, 15:00. Где: пл. Куйбышева.
На Малой сцене САТОБ состоится концертная программа, посвящённая 80-летию Великой Победы. В исполнении солистов оперы, артистов балета, хора и оркестра прозвучат песни военных лет и классические произведения о героизме и любви к Родине.
Вход — по билетам.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 10−11 мая. Где: 4-ая очередь набережной.
Зрителям представляют советские военные фильмы, документальные ленты и современные картины. Показы проходят у скульптуры «Ладья» и будут идти до 14 сентября.
10 мая:
16.30−17.15 Документальный фильм «Три войны. Три судьбы» (2024, 12+);17.30−20.00 «Они сражались за Родину» (1975, 0+);20.10−21.30 «Аты-баты, шли солдаты» (1976, 12+).
11 мая:
16.00−18.10 «Тимур и его команда» (1977, 12+);18.15−19.55 «Судьба человека» (1959, 12+);20.00−22.40 «А зори здесь тихие» (1972, 16+).
Вход — свободный.
Выставка «Бессмертный полк» (6+) в «ЗИМ Галерее».
Когда: 10−11 мая. Где: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
11 мая — последний день экспозиции. Выставка «Бессмертный полк» представлена в формате портретной галереи. Она рассказывает о близких и родственниках резидентов жилых комплексов компании «Альянс-Менеджмент».
Вход — свободный.
Крыша «Станкозавода».
Когда: 10−11 мая. Где: ул. Куйбышева 128/1.
Центр труда и отдыха объявляет об открытии 7 мая третьего сезона крыши. Под фоновую музыку и диджей сеты организаторы предлагают встречать и провожать красивые самарские закаты и наслаждаться теплыми праздничными весенними вечерами.
Вход — платный.
Мастер-класс «Точки на холсте» (12+) в Третьяковке.
Когда: 10−11 мая, 14:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
Художница Варвара Торокина проведёт занятие, в ходе которого участники познакомятся с основами художественного стиля и создадут миниатюрные пейзажные эскизы. Также будет возможность оформить работы в рамки из природных материалов. Мастер-класс проходит в рамках образовательной программы выставки «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» (16+).
Вход — по билетам.
Лекция «Цветочный путь» в истории Струковского сада: от усадьбы до парка«(6+) в музее-галерее “Заварка”.
Когда: 11 мая, 16:00. Где: ул. Самарская, 207.
Биолог Людмила Матвиенко расскажет об истории Струковского сада и развитии цветоводства в Самаре.
Вход — по билетам.
Концертная программа (0+) в Самарском художественном музее.
Когда: 11 мая, 15:00. Где: ул. Куйбышева, 92.
В рамках выставки «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» в дворике музея пройдёт концерт квартета контрабасистов из Санкт-Петербурга Quattro Bass с программой «Вариации на вечные темы». В составе ансамбля — ведущие музыканты петербургских театров и преподаватели, хорошо известные в мире академической музыки. Их исполнение обещает стать центральным музыкальным событием выставочной программы, посвящённой Дню Победы.
Вход — по билетам.
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