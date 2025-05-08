Куда сходить в Самаре 10 и 11 мая: подборка мероприятий на выходные

Майские праздники продолжаются, а вместе с ними — насыщенная программа культурных и тематических мероприятий. В ближайшие выходные, 10 и 11 мая, в Самаре можно не только отдохнуть, но и по-особенному провести время: послушать джаз под открытым небом, посмотреть военное кино у Волги, заглянуть в детство времён эвакуации, порисовать в художественном стиле или узнать, как расцветал Струковский сад.