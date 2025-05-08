В Госдуме рассмотрят предложение увеличить штрафы за мат

Уточняется, что речь идет об увеличении штрафов до 10 и 20 тысяч рублей для физического лица и, соответственно, увеличение в разы для юрлиц. Он сообщил, что инициатива также касается и устранения пробела в законодательстве, когда организаторы различных массовых мероприятий не несут ответственности за артистов, которых они привлекают для шоу и которые в свою очередь используют ненормативную лексику.