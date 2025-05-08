WP: США подталкивают страны к применению Starlink введением высоких пошлин

Соединённые Штаты «подталкивают» государства к выдаче лицензий Starlink для «более выгодных условий» на торговых переговорах с американской стороной, пишет The Washington Post.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. Они утверждают, что США «напрямую не ставили условие» применения Starlink для уменьшения пошлин. При этом чиновники «из разных стран» делали уступки компании для преимущества в ходе переговоров.
«Вряд ли это будет явным элементом торговых переговоров с США, но индийская сторона рассматривает это как способ умаслить американцев на заключение сделки», — говорится в публикации.
По данным газеты, не менее двух государств «открыто обсуждали» такой шаг или «двигались» в данном направлении.
Напомним, в апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий.
Ранее сообщалось, что из-за пошлин компания Apple планирует перенести производство всех iPhone, предназначенных для продажи на американском рынке, из КНР в Индию.