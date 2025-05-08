В Тирасполе установлена мемориальная доска о красноармейце Гитлере-Гитлеве

В Тирасполе была установлена мемориальная доска о сражавшемся с немецкими захватчиками в 1941 году красноармейце-пулеметчике Семене Гитлере. Об этом сообщила в среду, 7 мая, пресс-служба Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики.
— Церемония открытия мемориальной доски прошла на взорванной долговременной огневой точке № 911 Тираспольского укрепрайона, — сказано в сообщении.
В представлении к награждению медалью «За отвагу» от 19 августа 1941 года комендант Тираспольского укрепрайона полковник Григорий Коченов написал, что «Семен Гитлер в одиночку, будучи раненым, находясь в окружении, восемь дней держал оборону, уничтожил при этом сотни немецко-фашистских и румынских оккупантов и после израсходования боезапаса смог отойти к своим».
Позже в приказе о награждении фамилию солдата изменили на Гитлев, поэтому на мемориальной доске написана двойная фамилия — Гитлер-Гитлев. Он погиб при обороне Севастополя 3 июля 1942 года, передает РИА Новости.
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