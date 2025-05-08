В Тирасполе установлена мемориальная доска о красноармейце Гитлере-Гитлеве

В представлении к награждению медалью «За отвагу» от 19 августа 1941 года комендант Тираспольского укрепрайона полковник Григорий Коченов написал, что «Семен Гитлер в одиночку, будучи раненым, находясь в окружении, восемь дней держал оборону, уничтожил при этом сотни немецко-фашистских и румынских оккупантов и после израсходования боезапаса смог отойти к своим».