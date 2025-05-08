Вратарь Сафонов стал первым с 2004 года финалистом Лиги чемпионов из России.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин объявил о завершении карьеры. Он признался, что не хотел играть за другой клуб после ухода из «Динамо», с которым провёл 17 сезонов с 2007 года. После окончания контракта летом прошлого года он больше не выходил на поле.