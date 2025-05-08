В Тирасполе установили мемориальную доску красноармейцу Гитлеру-Гитлеву

В минобороны напомнили, что в 1941 году красноармеец 73 отдельного пулеметного батальона Тираспольского укрепрайона Семен Гитлер, будучи раненым и находясь в окружении, восемь суток успешно держал оборону. При этом ему удалось уничтожить сотни немецких и румынских военных. Более того, после того, как у Семена закончился боезапас, он смог отойти к своим в вверенным ему пулеметом. За этот подвиг его наградили медалью «За отвагу».