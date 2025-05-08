В Тирасполе установили мемориальную доску красноармейцу Гитлеру-Гитлеву

В Тирасполе (Приднестровье) установили мемориальную доску, посвященную памяти пулеметчика-красноармейца Семена Гитлера-Гитлева, который героически сражался против фашистских захватчиков и румынских оккупантов в начале Великой Отечественной войны. Об этом официально сообщили в министерстве обороны Приднестровской Молдавской Республики.
«Церемония открытия мемориальной доски прошла на взорванной долговременной огневой точке № 911 Тираспольского укрепленного района», — пояснили в ведомстве.
В минобороны напомнили, что в 1941 году красноармеец 73 отдельного пулеметного батальона Тираспольского укрепрайона Семен Гитлер, будучи раненым и находясь в окружении, восемь суток успешно держал оборону. При этом ему удалось уничтожить сотни немецких и румынских военных. Более того, после того, как у Семена закончился боезапас, он смог отойти к своим в вверенным ему пулеметом. За этот подвиг его наградили медалью «За отвагу».
Позднее в приказе о награждении фамилия красноармейца была изменена на Гитлев. Поэтому на мемориальной доске, установленной в Тирасполе 7 мая, также значится двойная фамилия — Гитлер-Гитлев.
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