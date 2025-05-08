Риттер: Дональд Трамп завидует празднованию Дня Победы в России

«От 15,9 до 17,4 миллиона мирных жителей были убиты на советской территории Германией и её союзниками во время войны. Это немыслимые цифры. И это цифры, которые ни одна западная страна, включая США, не смогла бы выдержать в подобных условиях и победить», — говорится в публикации.