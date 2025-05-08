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Риттер: Дональд Трамп завидует празднованию Дня Победы в России

Трамп утвердил празднование Дня Победы во Второй мировой войне 8 мая.

Источник: Аргументы и факты

Аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп завидует празднованию Дня Победы в Российской Федерации.

По словам Риттера, Трамп «чувствует зависть» к вниманию и осуществляет попытки «противопоставить что-то своё».

«Трамп завидует вниманию, уделяемому празднованию Дня Победы в России 9 мая, и стремится создать конкурирующее мероприятие, которое сделало бы Соединённые Штаты центром внимания», — написал Риттер, пост обнародован в соцсети X*.

Кроме того, он подчеркнул, что победа была одержана не с помощью военной помощи Соединённых Штатов, а благодаря жертвам Красной Армии.

«От 15,9 до 17,4 миллиона мирных жителей были убиты на советской территории Германией и её союзниками во время войны. Это немыслимые цифры. И это цифры, которые ни одна западная страна, включая США, не смогла бы выдержать в подобных условиях и победить», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что Трамп заявил, что Вторую мировую войну выиграли Соединённые Штаты. Он подписал официальный документ, провозглашающий 8 мая Днём Победы.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.