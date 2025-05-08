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Власти Индии перевели границу с Пакистаном в режим повышенной готовности

Приграничные районы Индии подверглись массированным обстрелам со стороны Пакистана.

Источник: Аргументы и факты

Районы Индии, граничащие с Пакистаном, переведены в режим повышенной готовности, информирует Hindustan Times.

Издание уточняет, что об этом заявил индийский политик Аман Арора, который является руководителем отделения «Партии простого человека» в штате Пенджаб, где введена мера.

«Все приграничные районы Пенджаба переведены в состояние повышенной готовности, а общественные мероприятия отменены после ракетных ударов Индии по девяти объектам в Пакистане, связанным с террористическими организациями», — сказал он.

Арора подчеркнул, что штат Пенджаб имеет стратегическое значение. Он подчеркнул, что в данном регионе общая протяжённость границы с территорией Пакистана составляет 532 километра.

«Если Пакистан нанесёт ответный удар, мы будем полностью готовы. Мы предполагали, что после удара индийских сил Пакистан попытается ответить контратакой. Все необходимые меры уже приняты», — отметил он.

В материале также сказано, что «второй линией обороны» выступает местная полиция. Правоохранители готовы поддержать ВС Индии в случае любой атаки.

Ранее сообщалось, что не менее 15 человек стали жертвами обстрелов приграничных районов Индии со стороны Пакистана.