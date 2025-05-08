Голы игроков «Акрона» и «Крыльев» претендуют на звание лучшего в РПЛ в апреле

Речь идет о мячах Родриго Эсковаля и Кирилла Печенина соответственно. Оба забили в ворота подмосковных «Химок».
Самарцы встречались с ними 13 апреля и победили с разницей в два гола — 3:1 (12+). Кирилл Печенин отличился на 54-й минуте — мощно и метко пробил со штрафного и попал в «девятку». Также забили Иван Сергеев и Игорь Дмитриев.
Тольяттинцы играли с «Химками» 27-го числа. Ничья — 2:2 (12+). Родриго Эсковаль точно ударил через себя после подачи углового на 67-й. В итоге спас «красно-черных» от поражения. Мяч посвятил отцу, который ранее ушел из жизни.
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На днях полузащитник тольяттинцев Алекса Джурасович попал в топ-8 игроков Премьер-лиги по общей дистанции по итогам 27-го тура.
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