Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голы игроков «Акрона» и «Крыльев» претендуют на звание лучшего в РПЛ в апреле

Речь идет о мячах Родриго Эсковаля и Кирилла Печенина соответственно. Оба забили в ворота подмосковных «Химок».

Речь идет о мячах Родриго Эсковаля и Кирилла Печенина соответственно. Оба забили в ворота подмосковных «Химок».

Самарцы встречались с ними 13 апреля и победили с разницей в два гола — 3:1 (12+). Кирилл Печенин отличился на 54-й минуте — мощно и метко пробил со штрафного и попал в «девятку». Также забили Иван Сергеев и Игорь Дмитриев.

Тольяттинцы играли с «Химками» 27-го числа. Ничья — 2:2 (12+). Родриго Эсковаль точно ударил через себя после подачи углового на 67-й. В итоге спас «красно-черных» от поражения. Мяч посвятил отцу, который ранее ушел из жизни.

Проголосовать за лучший гол апреля можно по ссылке.

На днях полузащитник тольяттинцев Алекса Джурасович попал в топ-8 игроков Премьер-лиги по общей дистанции по итогам 27-го тура.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!