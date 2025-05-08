Голы игроков «Акрона» и «Крыльев» претендуют на звание лучшего в РПЛ в апреле

Самарцы встречались с ними 13 апреля и победили с разницей в два гола — 3:1 (12+). Кирилл Печенин отличился на 54-й минуте — мощно и метко пробил со штрафного и попал в «девятку». Также забили Иван Сергеев и Игорь Дмитриев.