Госдума рассмотрит идею об увеличении штрафов за мат

Парламентарий указал, что цель инициативы — не наказание отдельных граждан, а защита тех, кто становится жертвой нарушения общественного порядка из-за использования нецензурной брани. Авторы идеи предлагают увеличить штрафы до 10−20 тысяч рублей для граждан и в несколько раз для юридических лиц.