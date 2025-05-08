Госдума рассмотрит идею об увеличении штрафов за мат

Госдума рассмотрит инициативу ввести штрафы за мат.
Инициатива об увеличении штрафов за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете может быть рассмотрена на заседании межфракционной думской комиссии по защите русского языка в ходе весенней сессии. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Аксененко («Справедливая Россия — За правду»).
«Рассчитываю, что до конца этой сессии внесем данную инициативу на рассмотрение межфракционной комиссии в Госдуме по защите русского языка», — сказал Аксененко. Его цитирует с РИА Новости.
Парламентарий указал, что цель инициативы — не наказание отдельных граждан, а защита тех, кто становится жертвой нарушения общественного порядка из-за использования нецензурной брани. Авторы идеи предлагают увеличить штрафы до 10−20 тысяч рублей для граждан и в несколько раз для юридических лиц.
Сегодня за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, в КоАП есть статья 20.1 «Мелкое хулиганство». Административный штраф по ней составляет от 500 до одной тысячи рублей.
Вопрос ужесточения ответственности за нецензурную лексику обсуждается в Госдуме не впервые — ранее с аналогичной инициативой выступали депутаты совместно с представителями Всемирного русского народного собора. Тогда предлагалось увеличить минимальный штраф за публичное использование мата до 10 тысяч рублей, а вопрос должна была рассмотреть межфракционная комиссия по защите русского языка под руководством Петра Толстого.