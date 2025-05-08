Мемориальную доску в память о красноармейце Гитлере открыли в Приднестровье

Мемориальная доска установлена на месте взорванной долговременной огневой точки № 911. Пулемётчик Семён Гитлер, несмотря на ранение и окружение, восемь суток удерживал оборону на этом участке, отражая атаки противника. Лишь потом, оставшись без боеприпасов, он преодолел десять километров ползком и вышел к своим. За мужество и храбрость красноармеец был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя».