Юрист раскрыл подоплеку «утки» о запрете на теплицы

«Прямых отсылок в поправках к регулирующему законодательству с 1 мая не усматривается, при этом, информация, растиражированная в интернете имеет больше эмоциональную, а не реальную законодательную окраску. Очевидно, что речь идет о неких “мифических ограничениях” и их масштаб искусственно преувеличен», — отметил он.