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Юрист раскрыл подоплеку «утки» о запрете на теплицы

Юрист Черных-Аипов: новости о запрете строительства теплиц не имеют оснований.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Новости о якобы запрете возведения теплиц на землях сельхозназначения не имеет под собой законодательных оснований, рассказал агентству «Прайм» заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.

«Прямых отсылок в поправках к регулирующему законодательству с 1 мая не усматривается, при этом, информация, растиражированная в интернете имеет больше эмоциональную, а не реальную законодательную окраску. Очевидно, что речь идет о неких “мифических ограничениях” и их масштаб искусственно преувеличен», — отметил он.

Земли сельзхозназначения по своему правовому статусу как раз предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе, в теплицах. Никаких ограничений на этот счет нет и не предусматривалось, указал адвокат.

Штрафы за строительство теплиц возможны, лишь если они нарушают градостроительные нормы, например, расположены слишком близко к соседям. Либо капитальные теплицы с фундаментом возводятся на участке с видом разрешенного использования «огородничество», где вовсе запрещены капитальные строения. Но это далеко не новация, заключил Черных-Аипов.