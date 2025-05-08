Юрист раскрыл подоплеку «утки» о запрете на теплицы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Новости о якобы запрете возведения теплиц на землях сельхозназначения не имеет под собой законодательных оснований, рассказал агентству «Прайм» заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.
«Прямых отсылок в поправках к регулирующему законодательству с 1 мая не усматривается, при этом, информация, растиражированная в интернете имеет больше эмоциональную, а не реальную законодательную окраску. Очевидно, что речь идет о неких “мифических ограничениях” и их масштаб искусственно преувеличен», — отметил он.
Земли сельзхозназначения по своему правовому статусу как раз предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе, в теплицах. Никаких ограничений на этот счет нет и не предусматривалось, указал адвокат.
Штрафы за строительство теплиц возможны, лишь если они нарушают градостроительные нормы, например, расположены слишком близко к соседям. Либо капитальные теплицы с фундаментом возводятся на участке с видом разрешенного использования «огородничество», где вовсе запрещены капитальные строения. Но это далеко не новация, заключил Черных-Аипов.