Минпросвещения России установило нормы часов работы педагогов за одну ставку

Также стало известно, сколько времени должно уходить на выполнение домашнего задания у младших школьников в России. Документ, регламентирующий это, утвердило Минпросвещения. Согласно нормам, первоклассники должны работать над домашним заданием 1 час, ученики 2 и 3 классов -полтора часа, а в четвертом классе на это отводится 2 часа.