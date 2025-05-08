Минпросвещения России установило нормы часов работы педагогов за одну ставку

Стало известно, сколько часов должны работать российские педагоги на одну ставку зарплаты с 1 сентября 2025 года. Соответствующий документ опубликовало Минпросвещения РФ на официальном сайте правовой информации.
Речь идет о дифференциации норм в зависимости от специализации педагогов.
Сообщается, что логопеды и дефектологи должны работать 20 часов в неделю, воспитатели детей с ограниченными возможностями здоровья — 25 часов. Специалисты по физкультуре, а также воспитатели в интернатах и других организациях социального обслуживания на одну ставку должны отрабатывать 30 часов еженедельно.
При этом старшие воспитатели организации дошкольного образования, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-библиотекари и другие еженедельно должны работать 36 часов на одну ставку заработной платы.
«Установленные приказом нормы позволяют учитывать трудоемкость воспитательной и иной педагогической работы педагога, не являющейся преподавательской, и перечень видов педагогического труда, включаемого в рабочее время педагогических работников», — информирует пресс-служба Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что в общеобразовательных российских заведениях, а именно в школах, введут единое расписание уроков.
При этом в ведомстве сообщили, что главной задачей единого расписания в школах страны будет минимизация перегрузки для школьников и ее равномерное распределение в течение недели.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также заявил, что при типовых регламентах работы в школах РФ педагоги будут проводить максимум 5−6 уроков в день.
Также стало известно, сколько времени должно уходить на выполнение домашнего задания у младших школьников в России. Документ, регламентирующий это, утвердило Минпросвещения. Согласно нормам, первоклассники должны работать над домашним заданием 1 час, ученики 2 и 3 классов -полтора часа, а в четвертом классе на это отводится 2 часа.
Также сообщалось, что министерство просвещения России разрабатывает список фильмов, мультфильмов и книг для семейного просмотра и чтения. Перечень направлен на укрепление семейных ценностей и культурного воспитания.