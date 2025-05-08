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В Венесуэле зажгли копию Вечного огня с кремлёвской стены

Венесуэльский лидер Николас Мадуро прибыл в РФ.

Источник: Аргументы и факты

В Каракасе состоялась церемония зажжения частицы Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Москве, информирует МИД Венесуэлы.

Копию Вечного огня с кремлёвской стены зажгли в Национальном пантеоне.

«Пламя было доставлено от Могилы Неизвестного Солдата в Москве представителем Народного фронта Павлом Бережанским как символ дружбы, стойкости и исторической правды, объединяющих два народа. Вечный огонь — символ памяти о миллионах жизней, отданных в борьбе с нацизмом и фашизмом», — говорится в сообщении.

В начале церемонии были возложены венки к саркофагу Освободителя Симона Боливара.

«Сегодня мы чтим победителей, освободителей мира. Мы также выражаем уважение венесуэльскому народу — борцу и освободителю Латинской Америки», — заявил временный поверенный в делах РФ в Венесуэле Эдуард Соколов.

Кроме того, в мероприятии приняли участие российские дипломаты, военный атташе Сергей Надежкин, министры туризма и внешней торговли Венесуэлы Летисия Гомес и Коромото Годой, а также председатель группы парламентской дружбы Венесуэла-Российская Федерация депутат Хесус Фария.

Ранее сообщалось, что венесуэльский лидер Николас Мадуро прибыл в РФ для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы.

Также стало известно, что в Каракасе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 450 человек, в том числе посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.