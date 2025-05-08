В Венесуэле зажгли копию Вечного огня с кремлёвской стены

«Пламя было доставлено от Могилы Неизвестного Солдата в Москве представителем Народного фронта Павлом Бережанским как символ дружбы, стойкости и исторической правды, объединяющих два народа. Вечный огонь — символ памяти о миллионах жизней, отданных в борьбе с нацизмом и фашизмом», — говорится в сообщении.