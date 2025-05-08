В Венесуэле зажгли копию Вечного огня с кремлёвской стены

В Каракасе состоялась церемония зажжения частицы Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Москве, информирует МИД Венесуэлы.
Копию Вечного огня с кремлёвской стены зажгли в Национальном пантеоне.
«Пламя было доставлено от Могилы Неизвестного Солдата в Москве представителем Народного фронта Павлом Бережанским как символ дружбы, стойкости и исторической правды, объединяющих два народа. Вечный огонь — символ памяти о миллионах жизней, отданных в борьбе с нацизмом и фашизмом», — говорится в сообщении.
В начале церемонии были возложены венки к саркофагу Освободителя Симона Боливара.
«Сегодня мы чтим победителей, освободителей мира. Мы также выражаем уважение венесуэльскому народу — борцу и освободителю Латинской Америки», — заявил временный поверенный в делах РФ в Венесуэле Эдуард Соколов.
Кроме того, в мероприятии приняли участие российские дипломаты, военный атташе Сергей Надежкин, министры туризма и внешней торговли Венесуэлы Летисия Гомес и Коромото Годой, а также председатель группы парламентской дружбы Венесуэла-Российская Федерация депутат Хесус Фария.
Ранее сообщалось, что венесуэльский лидер Николас Мадуро прибыл в РФ для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
Также стало известно, что в Каракасе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 450 человек, в том числе посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.