Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най ушёл из жизни в 88 лет

В возрасте 88 лет ушёл из жизни Джозеф Най. О смерти известного американского политолога, автора концепции «мягкой силы» и одного из ключевых идеологов неолиберализма в международных отношениях сообщила Школа управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.

Источник: Life.ru

«Най разрабатывал концепции “мягкой силы” и неолиберализма в течение шести десятилетий в качестве профессора Гарварда», — сказано в некрологе.

В 90-х почивший занимал пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности при президенте Билле Клинтоне. Его труды оказали значительное влияние на современную теорию международных отношений, а концепция «мягкой силы» стала важным инструментом внешней политики многих стран.

Ранее сообщалось, что в Саратове на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Антонина Борисова, принимавшая участие в освобождении Белграда и Будапешта. Её героизм был отмечен многочисленными наградами, включая медаль «За победу над Германией».