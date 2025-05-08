Автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най ушёл из жизни в 88 лет

Ранее сообщалось, что в Саратове на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Антонина Борисова, принимавшая участие в освобождении Белграда и Будапешта. Её героизм был отмечен многочисленными наградами, включая медаль «За победу над Германией».