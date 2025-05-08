Автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най ушёл из жизни в 88 лет

«Най разрабатывал концепции “мягкой силы” и неолиберализма в течение шести десятилетий в качестве профессора Гарварда», — сказано в некрологе.
В 90-х почивший занимал пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности при президенте Билле Клинтоне. Его труды оказали значительное влияние на современную теорию международных отношений, а концепция «мягкой силы» стала важным инструментом внешней политики многих стран.
Ранее сообщалось, что в Саратове на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Антонина Борисова, принимавшая участие в освобождении Белграда и Будапешта. Её героизм был отмечен многочисленными наградами, включая медаль «За победу над Германией».