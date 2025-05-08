Один человек в больнице после аварии автобуса с российскими туристами на Кубе

Один человек госпитализирован после аварии, в которую попал автобус с российскими туристами в кубинской провинции Матансас. Об этом информирует посольство России на Кубе.
Сообщается, что ДТП произошло во вторник 6 мая недалеко от города Хагуэй-Гранде.
«Находимся в контакте с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией», — сказано в релизе.
В посольстве отметили, что при необходимости окажут россиянам содействие по консульской линии.
Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье туристический микроавтобус, перевозивший российских туристов в отели в Манавгате, сошел с дороги в районе Гюндогду и перевернулся. Пострадали 19 человек.
После этого российские дипломаты сообщили: серьезные травмы получили две женщины, одной из них успешно сделали операцию. Вторая туристка — в реанимации.
Также сообщалось, что в Таиланде автобус с российскими туристами упал с 15-метрового обрыва.