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Один человек в больнице после аварии автобуса с российскими туристами на Кубе

Автобус с туристами из России попал в ДТП в кубинской провинции Матансас.

Источник: Комсомольская правда

Один человек госпитализирован после аварии, в которую попал автобус с российскими туристами в кубинской провинции Матансас. Об этом информирует посольство России на Кубе.

Сообщается, что ДТП произошло во вторник 6 мая недалеко от города Хагуэй-Гранде.

«Находимся в контакте с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией», — сказано в релизе.

В посольстве отметили, что при необходимости окажут россиянам содействие по консульской линии.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье туристический микроавтобус, перевозивший российских туристов в отели в Манавгате, сошел с дороги в районе Гюндогду и перевернулся. Пострадали 19 человек.

После этого российские дипломаты сообщили: серьезные травмы получили две женщины, одной из них успешно сделали операцию. Вторая туристка — в реанимации.

Также сообщалось, что в Таиланде автобус с российскими туристами упал с 15-метрового обрыва.