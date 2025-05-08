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Движение на МКАД в районе Бусиновской эстакады восстановлено после аварии

Движение на МКАД в районе Бусиновской эстакады восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на внутренней стороне 77 км МКАД (в районе съезда № 78) восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение в районе ДТП затруднено.