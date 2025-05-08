«Движение на внутренней стороне 77 км МКАД (в районе съезда № 78) восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение в районе ДТП затруднено.
Движение на МКАД в районе Бусиновской эстакады восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на внутренней стороне 77 км МКАД (в районе съезда № 78) восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение в районе ДТП затруднено.