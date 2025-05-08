В церкви в Венгрии нашли череп, который мог принадлежать легендарному королю

В Венгрии череп, который нашли в старинной церкви, объявили останками легендарного европейского короля Матьяша Корвина. Об этом сообщила изданию Fox News специалист по реконструкции лица Эмесе Габор.
По ее словам, археологи обнаружили древние кости в базилике Успения Пресвятой Девы Марии в городе Секешфехервар в 2002 году. В данной церкви долгие столетия хоронили венгерских королей, пока она не сгорела в 1601 году. Специалист считает, что найденный там череп принадлежит королю Матьяшу Корвину, который правил в 1443—1490-х годах.
Для доказательства своей теории она сравнила обнаруженный череп с черепом незаконнорожденного сына Матьяша Корвина — Яноша Корвина. Ей удалось выявить «исключительно высокую степень их морфологического сходства». Габор создала пластические реконструкции лиц черепов и обратила внимание на их схожесть, передает издание «Лента».
Ученые сообщили об археологических находках, обнаруженных за последние несколько лет. Благодаря им специалисты заговорили о возможной древней цивилизации, опередившей время.
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