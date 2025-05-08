В церкви в Венгрии нашли череп, который мог принадлежать легендарному королю

По ее словам, археологи обнаружили древние кости в базилике Успения Пресвятой Девы Марии в городе Секешфехервар в 2002 году. В данной церкви долгие столетия хоронили венгерских королей, пока она не сгорела в 1601 году. Специалист считает, что найденный там череп принадлежит королю Матьяшу Корвину, который правил в 1443—1490-х годах.