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В Приднестровье открыли мемориальную доску красноармейцу Гитлеру

В Тирасполе установили мемориальную доску в честь Семена Гитлера, красноармейца-пулеметчика, который в 1941 году сражался с фашистами. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики.

В Тирасполе установили мемориальную доску в честь Семена Гитлера.

В Тирасполе установили мемориальную доску в честь Семена Гитлера, красноармейца-пулеметчика, который в 1941 году сражался с фашистами. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики.

«В Тирасполе установили мемориальную доску в честь Семена Гитлера, красноармейца-пулеметчика, который в 1941 году сражался с фашистами. Он в одиночку, будучи раненым и в окружении, восемь дней удерживал оборону, уничтожив сотни врагов», — говорится в сообщении министерства. Согласно информации пресс-службы, в дальнейшем в приказе о награждении фамилию красноармейца изменили на Гитлев. В связи с этим на мемориальной доске, установленной в Тирасполе в среду, указана двойная фамилия — Гитлер-Гитлев.

Увековечение памяти героев Великой Отечественной войны проходит во многих городах бывшего СССР: ранее в Салехарде на площади Победы была установлена мемориальная плита в честь капитана Вениамина Егорова, который также проявил героизм в боях с фашистами и был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.