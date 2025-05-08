В Приднестровье открыли мемориальную доску красноармейцу Гитлеру

«В Тирасполе установили мемориальную доску в честь Семена Гитлера, красноармейца-пулеметчика, который в 1941 году сражался с фашистами. Он в одиночку, будучи раненым и в окружении, восемь дней удерживал оборону, уничтожив сотни врагов», — говорится в сообщении министерства. Согласно информации пресс-службы, в дальнейшем в приказе о награждении фамилию красноармейца изменили на Гитлев. В связи с этим на мемориальной доске, установленной в Тирасполе в среду, указана двойная фамилия — Гитлер-Гитлев.