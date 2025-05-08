Рейс Стамбул — Петербург развернулся в Турцию, пролетев почти половину пути

Рейс Стамбул — Санкт-Петербург развернулся в Турцию, пролетев около половины пути. Об этом в четверг, 8 мая, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Уточняется, что борт турецкого лоукостера Ajet VF291 вылетел из аэропорта имени Сабихи Гёкчен в среду, 7 мая, в 21:52. Он должен был приземлиться в Петербурге в 00:45.
— Но в небе над Румынией лайнер развернули. Он вернулся в Стамбул, а пассажиров вывели. Им сказали, что рейс отменен из-за закрытия воздушного пространства аэропорта Пулково. Но Росавиация не закрывала воздушную гавань, там продолжают выполняться рейсы, — сказано в публикации.
Единственное ограничение — Пулково больше не принимает перенаправленные рейсы из других городов из-за отсутствия свободных мест стоянок воздушных судов, по данным Telegram-канала.
В столичном аэропорту Домодедово вновь были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
В тот же день Кореняко сообщал о введении ограничений на работу аэропорта, но позже они были сняты. Также он передал об ограничениях на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту Жуковский и в калужской авиагавани Грабцево.